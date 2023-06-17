Ирак экстрадировал в Россию обвиняемую в участии в ИГИЛ

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Из Ирака в Россию экстрадирована обвиняемая в участии в международной террористической организации "Исламское государство" (ИГИЛ, запрещена в РФ), сообщила в субботу официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России из Ирака экстрадирована Лейла Гатагажева. В нашей стране она обвиняется в участии в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической", - сказала она журналистам.

Полиция установила, что в октябре 2016 года Гатагажева прибыла в Сирию, где добровольно вступила в ряды незаконного вооруженного формирования в составе международной террористической организации. "Гатагажева оказывала помощь раненым боевикам, занималась стиркой и ремонтом их формы, приготовлением пищи, а также на собственные денежные средства обеспечивала их оружием", - сказала Волк.

На основании запроса МВД по республике Ингушетия ее объявили в международный розыск и задержали на территории Ирака.

В аэропорту Багдада в субботу она была передана представителям российских правоохранительных органов для доставки в Москву.