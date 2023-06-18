Почти две трети французов желают ухода Борн с поста премьера

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Французы хотели бы основательной смены правительства, а 63% из них считают, что премьер-министр Элизабет Борн должна покинуть свой пост, свидетельствуют данные опроса института изучения общественного мнения Odoxa Backbone Consulting для Le Figaro.

"Консенсус относительно нее впрочем полный", - отмечает глава Odoxa Гаэль Слиман в воскресной публикации газеты, цитируя при этом результаты опроса среди французов, симпатизирующих левой "Непокоренной Франции" (89%), правому "Национальному объединению" (81%), Социалистической партии (54%), правоцентристским "Республиканцам" (54%).

Из этой тенденции выпадает только социал-либеральная партия президентского большинства - "Возрождение" (29%).

Le Figaro указывает на то, что число противников Борн продолжает расти, несмотря на то, что протестное движение против введенной ею пенсионной реформы, повысившей возраст выхода на пенсию с 62 до 64 лет, ослабевает.

Как комментирует газета, "знак того, что завершение движения не идет на пользу премьер-министру автоматически, а как раз наоборот".