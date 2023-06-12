Вотум недоверия премьеру Франции не получил поддержки в Национальном собрании

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Очередной вотум недоверия премьер-министру Франции Элизабет Борн не получил нужного большинства голосов в понедельник в нижней палате французского парламента - Национальном собрании, сообщают французские СМИ.

Инициатива, выдвинутая объединением Nupes ("Новым народным экологическим и социальным союзом" - блоком французских левых политических сил и "зеленых" - ИФ) "против антидемократического переворота, устроенного правительством", была отвергнута.

Предложение левых собрало 239 голосов, что значительно меньше необходимых 289, чтобы сместить правительство. Помимо левых, только 88 депутатов от крайне правого "Национального объединения" проголосовали за недоверие кабинету Борн.

Правые центристы - "Республиканцы", - от голосов которых зависел возможный перевес, не приняли участия в голосовании. И даже фракция LIOT (независимые депутаты и представители заморских территорий), которая 8 июня предпринимала неудавшуюся попытку добиться отмены закона о пенсионной реформе, увеличившей возраст выхода на пенсию с 62 до 64 лет, в своем большинстве не поддержала вотум недоверия, считая, что "условия для него еще не созрели".

Толчком, вновь побудившим левых попытаться сместить правительство, был как раз провал инициативы LIOT. К такому решению противники пенсионной реформы пришли после отзыва этой фракцией своего законопроекта об отмене уже утвержденного увеличения пенсионного возраста в стране до 64 лет.

После горячих дебатов в Национальном собрании глава фракции LIOT Бертран Панше заявил, что в результате блокирования председателем нижней палаты Яэль Брон-Пиве главного элемента их проекта о пенсионном возрасте как неконституционного "в тексте ничего не осталось". И фракция, по его словам, не пожелала "выставлять себя посмешищем".

"Столкнувшись с антидемократическим переворотом (...) все фракции Nupes внесут вотум недоверия, который должен быть рассмотрен в начале следующей недели", - заявила в тот день Матильд Пано, лидер фракции "Непокоренной Франции".

Депутаты Nupes также объявили тогда о "клятве 8 июня": никогда не отказываться от борьбы против пенсионной реформы.