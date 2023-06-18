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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:42

В Госдепе назвали переговоры Блинкена с главой МИД Китая конструктивными и искренними

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Переговоры госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД Китая Цинь Гана прошли конструктивно, дипломаты обсудили двусторонние отношения, сообщили в Госдепе.

"Госсекретарь Блинкен провел искренние, обстоятельные и конструктивные переговоры сегодня с главой МИД КНР Цинь Ганом в Пекине", - говорится в сообщении американского внешнеполитического ведомства.

В нем отмечается, что Блинкен отметил важность "поддержания каналов связи открытыми по всем вопросам, чтобы снизить риск недопонимания и просчетов".

Кроме того, согласно Госдепу, госсекретарь США пригласил китайского министра в Вашингтон, чтобы продолжить контакты. "Они договорились назначить дату ответного визита в удобное обеим сторонам время", - указано в сообщении.

Ранее в воскресенье сообщалось, что глава МИД КНР Цинь Ган принял в Пекине госсекретаря США Энтони Блинкена, который прибыл с двухдневным визитом в Китай.

Китай США Энтони Блинкен Госдеп Цинь Ган
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