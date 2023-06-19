Фондовые индексы США снизились в пятницу, но уверенно выросли по итогам недели

Финансовый рынок Уолл-стрит Фото: AP/ТАСС

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы снизились в пятницу, но завершили неделю уверенным ростом.

Dow Jones Industrial Average поднялся по итогам недели на 1,2%, S&P 500 - на 2,6%, Nasdaq Composite - на 3,2%. Nasdaq демонстрирует рост уже восемь недель подряд - это самый длительный подобный период с марта 2019 года, по данным Dow Jones.

В понедельник американские рынки закрыты (День отмены рабства).

Трейдеры позитивно восприняли решение Федеральной резервной системы (ФРС) сделать паузу в цикле ужесточения денежно-кредитной политики, несмотря на то, что прогнозы руководителей американского ЦБ говорят о возможности дальнейшего подъема базовой процентной ставки в этом году.

ФРС сохранила ставку по итогам заседания 13-14 июня в диапазоне 5-5,25% годовых. Медианный прогноз руководителей американского ЦБ предполагает, что ее уровень составит 5,6% к концу 2023 года.

"Перерыв в цикле подъема ставки является положительным фактором для рынка, - говорит аналитик Janus Henderson Investors Адам Хеттс, слова которого приводит Market Watch. - Такое решение Федрезерва принесло некоторое облегчение трейдерам, поскольку это сигнал, что конец цикла ужесточения политики ФРС уже близок".

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Ричмонда Томас Баркин в пятницу отметил, что инфляция в США остается слишком высокой.

"Я хочу напомнить, что целевой показатель ФРС по инфляции - это 2%, и я по-прежнему жду подтверждения того, что ослабление спроса в экономике позволит вернуть инфляцию к этому ориентиру довольно быстро, - сказал Баркин. - Если новые статданные не подтвердят эти ожидания, я готов к тому, что Федрезерву придется идти дальше".

Статданные, опубликованные в пятницу, показали существенное улучшение настроя американцев. Согласно предварительному отчету Мичиганского университета, индекс потребительского доверия в США вырос в июне до максимальных за 4 месяца 63,9 пункта по сравнению с 59,2 пункта месяцем ранее. Аналитики в среднем прогнозировали менее значительное повышение - до 60 пунктов, сообщает Trading Economics.

Инфляционные ожидания американцев на среднесрочную перспективу (ближайший год) снизились в июне до минимальных с марта 2021 года 3,3% с 4,2% месяцем ранее.

Стоимость акций страховой компании Humana Inc. упала почти на 4% по итогам торгов. Компания подтвердила прогноз скорректированной прибыли на 2023 год на уровне не менее $28,25 на акцию, предупредив, что ее издержки, вероятно, будут расти. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных FactSet, для этого показателя составляет $28,32 на акцию.

Бумаги Walt Disney Co. подешевели на 1,7% на информации об уходе главного финансового директора компании Кристин Маккарти со своего поста.

Акции Goldman Sachs Group снизились в цене на 0,4%. Газета The Wall Street Journal сообщила в пятницу, что Федрезерв и Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США проверяют действия Goldman, купившего портфель ценных бумаг Silicon Valley Bank объемом $21 млрд незадолго до краха последнего.

Стоимость бумаг оператора сети ресторанов средиземноморской кухни Cava Group Inc., дебютировавшего на Нью-Йоркской фондовой бирже в четверг, упала в пятницу на 12,9%.

Акции Adobe Inc. подорожали на 0,9% по итогам торгов. Крупнейший мировой разработчик программного обеспечения для обработки изображений увеличил чистую прибыль и выручку во втором квартале 2023 финансового года на 10%, а также улучшил прогноз скорректированной прибыли на весь фингод.

Стоимость бумаг Virgin Galactic Holdings взлетела на 16,5%. Аэрокосмическая компания британского миллиардера Ричарда Брэнсона заявила, что планирует начать коммерческие полеты в космос в конце июня.

Цена акций iRobot Corp. подскочила на 21,2%. Британское Управление по защите конкуренции и рынкам (Competition and Markets Authority, CMA) в пятницу одобрило сделку по покупке производителя потребительских роботов американским интернет-ритейлером Amazon.com Inc.

Акции Amazon подешевели на 1,3%.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов в пятницу снизился на 108,94 пункта (0,32%) и составил 34299,12 пункта.

Standard & Poor's 500 опустился на 16,25 пункта (0,37%) - до 4409,59 пункта.

Nasdaq Composite потерял 93,25 пункта (0,68%) и составил 13689,57 пункта.