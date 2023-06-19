Рубль после нейтрального старта ослабел к доллару и юаню с учетом внешнего негатива

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Доллар США и юань перешли к росту на Московской бирже утром в понедельник, рубль начал слабеть вслед за падающей нефтью и ухудшением ситуации на мировых рынках капитала.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 84,08 руб./$1 (-5,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 43,27 коп. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени не изменился на Московской бирже и составил 11,77 рубля.

После первых минут нейтральная динамика валютных пар сменилась заметным укреплением доллара. Пиковое значение в первые полчаса торгов составило 84,6 руб./$1 (+45,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). После 15-й минуты резкие колебания на валютном рынке почти прекратились, участники торгов начали придерживаться планки в 84,44 руб./$1 (+30,5 коп. к уровню предыдущего закрытия).

Китайский юань к этому времени увеличился на Московской бирже на 2,4 коп. - до 11,79 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", после нейтрального безыдейного старта валютный рынок учел преобладающий негатив на мировых рынках, в том числе на нефтяном.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:30 мск составила $75,48 за баррель, что на 1,48% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $70,92 за баррель, что на 1,40% меньше итогового значения предыдущей сессии.

Фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона утром в понедельник демонстрируют в основном негативный настрой: китайский CSI 300 снижается 0,84%, японский Nikkei 225 потерял 1,14%, гонконгский Hang Seng опустился на 1,47%, южнокорейский Kospi уменьшился на 0,82%, австралийский индекс S&P/ASX 200 поднялся на 0,60%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 снижается на 0,26%.