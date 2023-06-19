Китай увеличил расходы бюджета в январе-мае на 5,8%, доходы – на 14,9%

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Доходы бюджета Китая в январе-мае увеличились на 14,9% относительно того же периода прошлого года - до 9,97 трлн юаней ($1,4 трлн), сообщило министерство финансов страны.

В том числе поступления в центральный бюджет составили около 4,59 трлн юаней, доходы местных бюджетов - 5,38 трлн юаней. Первый показатель вырос на 13,1%, второй - на 16,5%.

Налоговые сборы повысились на 17% - до 8,48 трлн юаней, приводит данные ведомства агентство "Синьхуа".

Расходы бюджета в январе-мае увеличились на 5,8% и составили 10,48 трлн юаней.