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Китай увеличил расходы бюджета в январе-апреле на 3,5%

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Доходы бюджета Китая в январе-апреле 2024 года снизились на 2,7% в годовом исчислении, до 8,09 трлн юаней ($1,14 трлн), сообщило Министерство финансов страны. Об этом сообщает "Синьхуа".

В том числе поступления в центральный бюджет составили около 3,53 трлн юаней, доходы местных бюджетов - 4,57 трлн юаней. Первый показатель уменьшился на 6,2%, второй вырос на 0,1%.

Налоговые сборы сократились на 4,9% и составили 6,69 трлн юаней.

Расходы бюджета КНР в январе-апреле увеличились на 3,5% - до 8,95 трлн юаней.

Китай Минфин
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