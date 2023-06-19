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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:42

Российские моряки спасли в Средиземном море 68 пассажиров аварийного судна

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Экипажи фрегата "Адмирал Горшков" и судна "Пижма" спасли в Средиземном море пассажиров терпящего бедствие судна под флагами Германии и Греции, сообщило министерство обороны РФ в понедельник.

"Сегодня ночью экипажами фрегата "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" Северного флота, выполняющего задачи в составе постоянного соединения ВМФ России в Средиземном море, и сопровождаемого им сухогруза "Пижма", спасены 68 пассажиров иностранного судна "Авалон", потерпевшего бедствие в территориальных водах Греции", - сказано в сообщении.

"Во время следования по маршруту перехода в порт Тартус в южной части Эгейского моря фрегат "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" первым принял сигнал бедствия от судна яхтенного типа "Авалон", следовавшего под флагами Германии и Греции. После чего российские корабли изменили курс и незамедлительно начали переход в район бедствия", - информирует военное ведомство.

По его данным, "спасательная операция прошла успешно".

"Люди с потерявшего ход судна были эвакуированы на борт сухогруза "Пижма", где им оказали необходимую медицинскую помощь, и доставлены в бухту острова Калимнос для передачи на борт катеров береговой охраны Греции", - сказано в сообщении.

ВМФ России Адмирал Горшков Средиземное море
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