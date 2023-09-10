Российский корабль-носитель "Цирконов" прошел Ла-Манш

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Российский корабль-носитель гиперзвуковых ракет "Циркон" - фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков" - завершил проход пролива Ла-Манш, сообщили в пресс-службе Северного флота (СФ) в воскресенье.

"Сегодня фрегат Северного флота "Адмирал флота Советского Союза Горшков" завершил проход пролива Ла-Манш и продолжит свое движение в Северном направлении, а вчера пересёк его самую узкую часть - Па-де-Кале", - говорится в сообщении.

По словам военных, корабль продолжит движение в соответствии с планом похода.

Как сообщили в СФ, "на переходе Иберийской Атлантикой экипаж фрегата провел корабельные учения по обеспечению противовоздушной и противолодочной обороны корабля, а также ряд тренировок по проведению спасательных операций с применением палубной авиации - вертолетов Ка-27".

По данным пресс-службы дальний поход начался 4 января. Экипаж фрегата принял участие в двух международных военно-морских учениях в акватории Индийского океана и Аравийского моря, а также совершил деловые заходы в порты Южно-Африканской Республики, Исламской Республики Иран, Королевства Саудовская Аравия и Сирийской Арабской Республики.