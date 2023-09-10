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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

Российский корабль-носитель "Цирконов" прошел Ла-Манш

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Российский корабль-носитель гиперзвуковых ракет "Циркон" - фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков" - завершил проход пролива Ла-Манш, сообщили в пресс-службе Северного флота (СФ) в воскресенье.

"Сегодня фрегат Северного флота "Адмирал флота Советского Союза Горшков" завершил проход пролива Ла-Манш и продолжит свое движение в Северном направлении, а вчера пересёк его самую узкую часть - Па-де-Кале", - говорится в сообщении.

По словам военных, корабль продолжит движение в соответствии с планом похода.

Как сообщили в СФ, "на переходе Иберийской Атлантикой экипаж фрегата провел корабельные учения по обеспечению противовоздушной и противолодочной обороны корабля, а также ряд тренировок по проведению спасательных операций с применением палубной авиации - вертолетов Ка-27".

По данным пресс-службы дальний поход начался 4 января. Экипаж фрегата принял участие в двух международных военно-морских учениях в акватории Индийского океана и Аравийского моря, а также совершил деловые заходы в порты Южно-Африканской Республики, Исламской Республики Иран, Королевства Саудовская Аравия и Сирийской Арабской Республики.

Фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков" - это современный многоцелевой корабль с управляемым ракетным оружием, предназначенный для решения задач в дальней морской и океанской зонах. Корабль, вооруженный "Цирконами", способен наносить точечные мощные удары по любым объектам противника в море и на суше. При этом особенностью гиперзвуковых ракет "Циркон" является возможность гарантированно преодолевать любые современные и перспективные системы ПВО-ПРО, говорилось в сообщении Минобороны РФ.

"Циркон" - новая российская гиперзвуковая ракета разработки и производства реутовского НПО машиностроения (входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение", КТРВ). Также среди основного ударного вооружения фрегата "Адмирал Горшков" - крылатые ракеты "Калибр" ("Концерн ВКО "Алмаз-Антей").

Северный флот Ла-Манш Адмирал Горшков Циркон
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