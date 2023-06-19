Закон о едином полисе ОСАГО для РФ и Белоруссии принят Парламентским собранием Союзного государства

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Парламентское собрание Союза России и Белоруссии на сессии в понедельник приняло модельный закон о распространении действия национального полиса автострахования (ОСАГО) на РФ и Белоруссию.

Закон направлен на унификацию законодательства Белоруссии и России в целях предоставления гражданам возможности заключения на выбор договоров страхования, предусматривающих покрытие страховых случаев на всей территории Союзного государства либо только на территории государства регистрации транспортного средства.

За принятием модельного закона Парламентским собранием последует подготовка внесения комплексных изменений в законодательство Белоруссии и России.

Как отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, распространение действия ОСАГО на РФ и Белоруссию "сделает более удобным передвижения по всей территории Союзного государства".

Изменения необходимо будет внести в Федеральный закон от 25 апреля 2002 г. № 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств", в указ президента Белоруссии от 25 августа 2006 г. № 530 "О страховой деятельности", а также в корреспондирующие нормы иных нормативных правовых актов. Также планируются разработка и утверждение профессиональными объединениями страховщиков Правил системы страхования Союзного государства.