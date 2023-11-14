Подготовлен законопроект о расширении действия полиса ОСАГО на Белоруссию

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Правительство подготовило законопроект, реализующий возможность международного расширения действия полиса ОСАГО на республику Белоруссию, проект документа опубликован на портале государственной правовой информации.

Проект подготовлен в развитие модельного закона об автогражданской ответственности и имплементирует его положения в национальное законодательство России, пояснили "Интерфаксу" в Российском союзе автостраховщиков (РСА).

Включить опцию международного расширения действия полиса автогражданской ответственности автовладелец сможет добровольно. Как сообщал ранее президент РСА Евгений Уфимцев, в случае принятия законопроекта система начнет работать в России и в Белоруссии, в перспективе к международной системе могут присоединиться другие страны.

"Международное расширение по полису ОСАГО - дело добровольное. Тарифы согласно закону об ОСАГО (N40-ФЗ) определяет Российский союз автостраховщиков и согласовывает с Банком России, как и по любым другим международным системам страхования автогражданской ответственности", - сказали в РСА.

В соответствии с законопроектом, "правом на заключение договора страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в рамках международной системы страхования в отношении транспортного средства могут наделяться исключительно страховщики с местом постоянного нахождения в государстве-участнике, входящем в международную систему страхования, на территории которого зарегистрировано транспортное средство".

Страховщики в международной системе должны отвечать требованиям финансовой устойчивости и быть членами профобъединения, которое разрабатывает соответствующие правила и формирует гарантийный фонд.

Урегулировать убытки на территории другого государства в случае ДТП будет представитель, имеющий на это право "в соответствии с требованиями системы страхования союзного государства", отмечается в документе.

Владелец транспортного средства должен быть зарегистрирован в государстве-участнике, которое входит в международную систему страхования, и может использовать транспортное средство на территории стран-союзников. Автовладельцу должно быть предоставлено право выбора соответствующего международного страховщика в стране заключения договора, а также право ознакомиться с договором.

При этом конструктивно дополнительный международный полис привязан к полису ОСАГО с точки зрения сроков договора и периода его использования, порядка внесения в договор изменений или продления, досрочного прекращения договора, а также порядка уплаты страховой премии по договору.

Для контроля и учета данных по международным договорам ответственности автовладельцев будет использоваться автоматизированная информационная система ОСАГО.

Союзник и пионер

Сегодня Белоруссия выступает пионером при отработке сразу 2 независимых проектов в сфере международной автогражданки, сообщил агентству источник на страховом рынке.

"Так, предполагается, что упомянутый законопроект о добровольном расширении действия полиса ОСАГО на территорию стран-союзников рассчитан на водителей, в том числе грузового транспорта, которым регулярно приходится совершать подобные рейсы, а также на жителей приграничных территорий, использующих автомобиль для частых поездок в соседнее государство. Договоры расширения сразу в случае принятия закона смогут заключаться для поездок в республику Белоруссию", - развил он тему.

"По этому направлению сотрудничества также ведутся переговоры со странами, в отношении которых в России формируются значительные международные транспортные потоки - с Турцией и Азербайджаном. Уже проведены переговоры с представителями страхового сообщества, проходят ведомственные согласования. Таким образом, запуск проекта международной автогражданки в контуре России и республики Белоруссии может оказаться ориентиром для других государств - участников", - считает собеседник агентства.

Для тех водителей, которые используют автомобиль для краткосрочных разовых поездок, уже несколько месяцев с республикой Белоруссия реализуется проект, который получил название "Синяя карта". Национальные союзы автостраховщиков в России и в Белоруссии несколько месяцев назад заключили новое двустороннее соглашение о взаимном признании убытков по таким международным полисам, сказал он. Запуск двух проектов международного автострахования обеспечит водителям союзных стран возможности закрыть различные потребности водителей по защите автогражданской ответственности, а также комбинировать их.

При этом до сих пор, после прекращения отношений с РФ по инициативе участников международной системы "Зеленая карта", водители выезжают в Белоруссию с международными полисами на старых зеленых бланках.

"В I квартале следующего года предполагается, что цвет бланков таких международных карт изменится на синий, но структура информации в полисах для удобства водителей сохранится в привычном виде", - продолжил источник.

Как сообщал ранее РСА, переговоры в сфере международной автогражданки ведутся с Казахстаном, Киргизией, начаты переговоры по этой теме с Ираном. В этой связи пилотные проекты международной автогражданки между РФ и Белоруссией окажутся "пробным шаром" для других государств-союзников, которые присматриваются к новому опыту международной защиты автовладельцев.