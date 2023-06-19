Конституционный суд Молдавии объявил вне закона партию "Шор"

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Конституционный суд Молдавии в понедельник объявил партию "Шор" неконституционной после рассмотрения соответствующего запроса правительства.

Председатель суда Николае Ешану заявил, что "партия "Шор" объявляется неконституционной в связи с многочисленными допущенными нарушениями и несоответствия его деятельности Конституции".

С момента принятия решения суда партия "Шор" считается вне закона. Министерству юстиции поручено предпринять действия по исключению "Шор" из регистра партий.

Суд также постановил, что депутаты партии "Шор", а также другие избранники в органах власти на местах остаются независимыми, без права вступления в другие фракции.

Решение КС вступает в силу с момента принятия, является окончательным и не подлежит обжалованию.

Правительство обратилось с запросом в суд об объявлении партии "Шор" вне закона 9 ноября 2022 года в связи с тем, что она "действует вопреки принципам верховенства закона и ставит под угрозу суверенитет и независимость Молдавии". Лидер партии, беглый депутат Илан Шор заявил, что таким образом правящая партия PAS хочет получить конституционное большинство в парламенте.

Венецианская комиссия 19 декабря 2022 года высказалась по поводу проверки конституционности действий партии "Шор". Эксперты указали, что государства не лишены права регулировать деятельность политических партий, запрещать их или вводить другие ограничительные меры. При этом Венецианская комиссия заявила, что признание неконституционности партии - вмешательство в право на свободу объединений, и, следовательно, это решение должно соответствовать закону.

В мае парламент Молдавии принял решение о лишении депутатской неприкосновенности вице-председателя партии "Шор" Марины Таубер по обвинению в ее незаконном финансировании. В конце мандата депутата парламента Молдавии был лишен Илан Шор.

13 апреля Шор было приговорен к 15 годам тюремного заключения с конфискацией имущества стоимостью 5 млрд. леев (более $280 млн) в пользу государства. Шор с июня 2019 года скрывается в Израиле от молдавского правосудия.