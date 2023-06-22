Парламент Молдавии решил распустить фракцию партии "Шор"

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Парламент Молдавии принял решение о роспуске фракции партии "Шор", объявленной вне закона Конституционным судом.

Председатель парламента Игорь Гросу заявил в четверг, что решение принято во исполнение постановления КС. За принятие решения проголосовали депутаты партии "Действие и солидарность", имеющая большинство в парламенте. Депутаты оппозиционного блока коммунистов от голосования по этому вопросу воздержались.

По решению парламента члены фракции "Шор" получили статус независимых депутатов, они исключены из состава постоянного бюро и парламентских групп дружбы.

Депутаты партии "Шор" отсутствовали в зале. Они несколько месяцев бойкотируют заседания парламента. Гросу ранее грозил депутатам, отсутствующим на заседаниях без уважительной причины, лишением заработной платы.

Конституционный суд Молдавии 19 июня объявил неконституционной партию "Шор". Такое решение было принято на основании запроса правительства и статьи 41 Конституции, согласно которой "партии, которые своей деятельностью выступают против политического плюрализма, принципов верховенства закона, суверенитета и независимости, а также территориальной целостности Молдавии, являются неконституционными".

По решению КС партия "Шор" с момента оглашения постановления считается распущенной. Минюст должен создать специальную комиссию для завершения юридических процедур по ликвидации "Шор" и исключению ее из регистра политических партий. Депутаты партии "Шор" сохранили свои мандаты, но не получили права вступать в другие фракции.

Лидеры партии "Шор" заявили о намерении обжаловать решение КС в ЕСПЧ.