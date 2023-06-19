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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:20

В Атлантическом океане пропала подлодка, направлявшаяся к месту крушения "Титаника"

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - У берегов Канады пропала подлодка, которая направлялась к месту крушения пассажирского парохода "Титаник" в Атлантическом океане, сообщает в понедельник CBS News.

Как передает телеканал со ссылкой на представителя американской Береговой охраны в Бостоне, в настоящее время проводится поисково-спасательная операция.

Телеканал отмечает, что пока неизвестно, сколько именно человек находились на борту подводного аппарата.

Как сообщают западные СМИ, пропавшая подлодка доставляла туристов к месту крушения лайнера.

"Титаник" затонул в ходе первого плавания в ночь на 15 апреля 1912 года после столкновения с айсбергом в Северной Атлантике, в сотнях километров к юго-востоку от канадского острова Ньюфаундленд. Из более 2,2 тыс. человек, находившихся на борту, погибли от 1495 до 1635 человек.

Атлантический океан Титаник
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