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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:20

OceanGate Expeditions подтвердила пропажу батискафа, плывшего к месту крушения "Титаника"

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Продолжаются поиски пропавшего в Атлантическом океане туристического батискафа, который возил туристов к затонувшему "Титанику", сообщает в понедельник Sky News.

В миреВ Атлантическом океане пропала подлодка, направлявшаяся к месту крушения "Титаника"Читать подробнее

Компания OceanGate Expeditions, которая занимается отправкой подводных аппаратов для глубоководных экспедиций, подтвердила пропажу одного из своих батискафов. Сейчас в компании ищут способы вернуть подводное судно, они уже получили предложения о помощи от властей США.

Не отмечается, сколько человек находились на борту судна. В батискаф вмещается пять человек с учетом пилота.

В министерстве обороны США заявили, что продолжают следить за ситуацией и готовы предоставить помощь.

Стоимость одного места в восьмидневной экспедиции OceanGate Expeditions составляет $250 тысяч.

"Титаник" затонул 15 апреля 1912 года после столкновения с айсбергом во время рейса из Саутгемптона в Нью-Йорк. Из-за крушения погибли около 1,5 тысячи человек.

Атлантический океан Титаник
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