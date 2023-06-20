Литовская таможня вновь ужесточит транзит товаров из Литвы через РФ и Белоруссию

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Грузоотправители, перевозящие некоторые товары из Литвы транзитом через Россию или Белоруссию, должны будут предоставлять декларацию производителя, сообщила литовская таможня.

Перечень, утвержденный Таможенным департаментом Литвы, включает несколько десятков товаров двойного назначения, которые могут быть использованы в "военных целях или для увеличения мощностей российской промышленности".

В декларации производитель должен будет подтвердить, что знает продавца и покупателя своего товара в третьей стране, а также то, что товар будет перевозиться транзитом через Белоруссию или РФ, что они не будут перепроданы в этих странах. Производитель также должен знать, кто конечный потребитель товара в третьей стране.

Декларации производителя потребуются с 3 июля при декларировании товаров на экспорт и реэкспорт, а с 17 июля – и на таможнях, действующих в пунктах пограничного контроля.

С 5 июня Таможенный департамент применяет более строгие проверки для предотвращения возможного обхода санкций и ввоза подсанкционных товаров в Россию.

Министерство экономики и инноваций Литвы предлагает правительству страны временно – на один год – запретить перевозку по суше товаров двойного назначения через Литву и из Литвы, которые могут быть использованы в конфликте на Украине. Предлагается ограничить перевозку продукции 65 товарных кодов, но этот список может меняться.