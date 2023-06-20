Экс-министр культуры Казахстана приговорен к 8 годам заключения

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Суд в Астане приговорил бывшего главу Нацмузея, экс-министра культуры Казахстана Арыстанбека Мухаимедиулы к восьми годам лишения свободы, сообщил судья Баглан Идрисов.

Экс-министр был взят под стражу 28 мая 2022 года. Антикоррупционная служба Казахстана заподозрила его и ряд других лиц в причастности к хищениям бюджетных средств, выделенных на проведение международной выставки "Шествие Золотого человека по музеям мира", а также на проекты "Общегосударственное фотограмметрическое 3D-сканирование национальных сакральных объектов Казахстана и музейных фондов" и "Оцифровка Национальной цифровой киноколлекции Республики Казахстан".

Мухамедиулы возглавил Национальный музей в июле 2019 года. До того времени около пяти лет являлся министром культуры и спорта Казахстана.

Главное судебное разбирательство по делу Мухамедиулы началось в суде Астаны №2 района Байконыр 17 апреля.