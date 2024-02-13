Экс-министру культуры и спорта Казахстана увеличили срок наказания до 11 лет

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Астаны во вторник вынес приговор экс-министру культуры и спорта Казахстана Арыстанбеку Мухамедиулы, его супруге Галие Искаковой и адвокату Мустахиму Тулееву, увеличив срок наказания бывшему главе министерства с восьми до 11 лет лишения свободы, сообщила пресс-служба суда.

"В декабре 2022 года М. (Мухамедиулы - ИФ), находясь в следственном изоляторе Астаны, желая освободиться из-под стражи и сохранить в собственности отель "Д", задался преступным умыслом на дачу взятки в особо крупном размере должностным лицам через адвоката Т., при этом, решил привлечь в качестве посредника во взяточничестве свою супругу И.", - говорится в сообщении.

В декабре 2022 года супруга лично передала в кафе адвокату $140 тыс. за положительное решение вопроса по отелю, а в январе 2023 года она, выступая в роли посредника, передала Тулееву еще $120 тыс. за изменение меры пресечения.

Повторно взятку в размере $100 тыс. женщина передала адвокату через водителя в апреле, а в июне 2023 года она через своего сына передала еще 27 млн тенге и $40 тыс.

Адвокат, завладев деньгами путем обмана и злоупотребления доверием, распорядился ими по своему усмотрению, отмечается в материалах дела.

Вина подсудимых доказана показаниями свидетелей, заключениями экспертиз, результатами негласных следственных действий и другими материалами уголовного дела, отметили в суде.

Приговором суда Мухамедиулы признан виновным в покушении на дачу взятки в особо крупном размере и на основании статьи Уголовного кодекса о поглощении менее строгого наказания, назначенного приговором межрайонного суда по уголовным делам города Астаны от 20 июня 2023 года, более строгим, окончательно осужден к 11 годам лишения свободы с пожизненным запретом занимать должности на госслужбе.

Его супруга признана виновной в посредничестве во взяточничестве и осуждена на шесть месяцев лишения свободы с пожизненным запретом занимать должности на госслужбе.

Адвокат признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере и приговорен к 6 годам и 8 месяцам лишения свободы с лишением права заниматься адвокатской деятельностью сроком на 10 лет.

Мухамедиулы был взят под стражу 28 мая 2022 года по обвинению его и ряда других лиц в причастности к хищениям бюджетных средств, выделенных на проведение международной выставки "Шествие Золотого человека по музеям мира", а также на проекты "Общегосударственное фотограмметрическое 3D-сканирование национальных сакральных объектов Казахстана и музейных фондов" и "Оцифровка Национальной цифровой киноколлекции республики Казахстан".

Мухамедиулы возглавлял Национальный музей с июля 2019 года, до этого он около пяти лет был министром культуры и спорта.

20 июня 2023 года суд №2 района Байконур а Астане приговорил Мухамедиулы к восьми годам лишения свободы в учреждении средней безопасности. Также судья постановил внести представление президенту Казахстана по лишению осужденного государственных наград - орденов "Курмет", "Парасат" и почетного звания "Заслуженный деятель Казахстана".