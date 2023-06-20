Китай вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Китайская ракета-носитель "Чанчжэн-6" вывела на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли "Шиянь-25". Об этом сообщила во вторник Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC).

Запуск был осуществлен в 11:18 по Пекинскому времени (06:18 по Москве) с космодрома Тайюань.

По данным корпорации, выведенный спутник будет использоваться для испытания новых технологий дистанционного зондирования Земли.