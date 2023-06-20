Tesla откроет доступ к своей сети быстрой зарядки электромобилям Rivian

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Американская Tesla откроет доступ для электромобилей Rivian к своей сети станций быстрой зарядки Supercharger, пишет MarketWatch.

Соответствующее соглашение анонсировала Rivian. Адаптер, необходимый для использования сети, будет доступен весной 2024 года. Кроме того, Rivian с 2025 года будет снабжать свои машины разъемами для зарядки, соответствующими североамериканскому стандарту Tesla.

Ранее стало известно, что Tesla Motors в следующем году откроет более 12 тыс. собственных станций быстрой зарядки в Северной Америке для владельцев электромобилей Ford Motor и General Motors.

Акции Tesla дорожают на 0,8%, Rivian – на 1,6% на торгах во вторник.