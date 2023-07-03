Rivian увеличил квартальные поставки электромобилей почти втрое

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Во II квартале 2023 года американский производитель электромобилей Rivian Automotive Inc. увеличил поставки машин на рынок почти втрое в годовом измерении: 12,64 тысячи электромобилей против 4467 годом ранее.

Производство электромобилей Rivian в отчетном квартале составило 13 992 штуки против 4401 во втором квартале прошлого года.

Показатели за прошедший квартал соответствуют ожиданиям компании, и она рассчитывает достичь поставленной ранее цели выпуска 50 тысяч электромобилей в 2023 году, отмечается в пресс-релизе.

В 2022 году Rivian увеличил производство на 20%, до 24 337 электромобилей.

Акции компании взлетели в цене на 15% на торгах в понедельник. С начала 2023 года их стоимость выросла на 3,6%.