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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

Парламент Швейцарии сформировал комитет для изучения причин краха Credit Suisse

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Парламент Швейцарии окончательно сформировал специальный комитет, который будет расследовать обстоятельства краха банка Credit Suisse, сообщает портал swissinfo.ch.

Это всего лишь пятый случай создания парламентского следственного комитета (ПСК) в современной истории Швейцарии.

Его главой стала 57-летняя Изабель Шассо из партии "Центр". Всего в него вошли 14 парламентариев, которые представляют все основные партии страны.

Шассо – адвокат по профессии, депутат Совета кантонов с ноября 2021 года. Ранее в течение восьми лет она была директором Федерального ведомства по делам культуры. В 2002-2013 гг. входила в состав правительства кантона Фрайбург.

Ее назначение главой ПСК стало для многих неожиданностью. Ожидалось, что председателем станет социалист Роджер Нордманн.

Должность главы ПСК считается чрезвычайно престижной, в прошлом она часто давала начало политической карьере. Двое из четырех бывших глав ПСК впоследствии были избраны в кабинет министров.

Швейцария Credit Suisse
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