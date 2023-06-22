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ЦБ Швейцарии заявил о необходимости менять финрегулирование после ситуации с Credit Suisse

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Швейцарский национальный банк (SNB, Центробанк страны) заявил о необходимости изменения регулятивной среды после недавней ситуации с Credit Suisse.

"Необходимы меры, которые усилят устойчивость банков, чтобы по возможности предотвратить потерю доверия, а также обеспечат наличие широкого спектра эффективных инструментов для стабилизации, восстановления или сворачивания операций системно важных фининститутов в случае кризиса", - говорится в отчете о финансовой стабильности, опубликованном на сайте SNB в четверг.

В марте текущего года оказавшийся в сложной финансовой ситуации Credit Suisse был куплен конкурирующим UBS за 3 млрд швейцарских франков ($3,36 млрд).

SNB призывает швейцарские власти провести углубленную проверку положения объединенного банка, учитывая его возросшую системную значимость для экономики Швейцарии и соответствующее повышение рисков.

Опыт Credit Suisse показал необходимость пересмотра регулятивной среды для системно значимых банков, чтобы содействовать более быстрому вмешательству государства в ситуацию в случае кризиса, отмечают в SNB.

UBS закрыл сделку по покупке Credit Suisse 12 июня.

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