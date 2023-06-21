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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

Израиль рассматривает все варианты ответа на теракт на Западном берегу Иордана

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что рассматриваются все варианты ответа на теракт возле еврейского поселения Эли на территории Западного берега реки Иордан, сообщают израильские СМИ.

Заявление прозвучало во время встречи Нетаньяху с руководителями армии и служб безопасности. "Мы будем продолжать бороться с террором в полную силу, и мы победим его", - сказал премьер.

По данным израильских СМИ, в конце встречи было принято решение, начиная с вечера вторника, укрепить Западный берег несколькими дополнительными батальонами армии обороны Израиля.

Между тем, министр нацбезопасности Израиля Итамар Бен-Гвир, который не был приглашен на встречу, призвал Нетаньяху и министра обороны Йоава Галланта начать военную операцию в Иудее и Самарии.

"Пришло время начать военную операцию в Иудее и Самарии. Вернуться к точечным убийствам, сносу зданий, установлению контрольно-пропускных пунктов, изгнанию террористов и вынесению им смертных приговоров", - цитирует его Jerusalem Post.

Министр иностранных дел Эли Коэн заявил, в свою очередь, что международное сообщество должно решительно осудить теракт.

"Я призываю генерального секретаря Организации Объединенных Наций Гутерриша и министра иностранных дел Европейского союза Бореля сделать однозначное осуждение. Мир не может устоять перед ужасающими зрелищами палестинского терроризма", - написал он в своем телеграм-канале.

Четверо израильтян были убиты и еще четверо ранены в результате обстрела двумя террористами на автозаправочной станции за пределами поселения Эли на Западном берегу во вторник днем.

Один из террористов был ликвидирован вооруженным гражданским на автозаправке, второй убили силы безопасности при попытке оказать сопротивление во время ареста.

Представитель ХАМАСА заявил, что боевики принадлежали к военному крылу движения. Нападение было совершено в ответ на операцию армии обороны Израиля в понедельник в Дженине, сообщил он телеканалу Al-Jazeera.

Израиль Палестина
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