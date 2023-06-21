Путин заявил о затишье из-за серьезных потерь украинской армии в ходе контрнаступления

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Украинская армия несет серьезные потери в ходе контрнаступления, из-за этого на линии соприкосновения наблюдается определенное затишье, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Как ни странно, на данный момент времени наблюдаем определенное затишье. Это связано с тем, что противник несет серьезные потери и в личном составе, и в технике", - сказал Путин, отвечая в среду на вопрос журналиста о ситуации на линии соприкосновения после встречи с выпускниками военных вузов.

"Наши мужики наколотили 245 танков противника и примерно 678 бронемашин разного типа", - добавил президент.