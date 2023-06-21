Президент РФ считает, что наступательный потенциал Украины не исчерпан

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Потенциал Украины в ходе контрнаступления пока не исчерпан, хотя шансов у противника нет, считает президент РФ Владимир Путин.

"На сегодняшний день мы видим, что этот наступательный потенциал не исчерпан. Есть резервы, которые они думают, где и как вводить", - сказал Путин, отвечая в среду на вопрос журналиста Павла Зарубина о ситуации на линии соприкосновения.

"Но я это говорил и хочу еще раз подчеркнуть, что благодаря мужеству и героизму наших бойцов, готовности командиров к отражению любых агрессивных действий в отношении России, мне кажется, шансов у противника нет, и они это понимают", - сказал президент РФ.