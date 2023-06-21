Премьер Катара намерен обсудить с Лавровым разрешение украинского конфликта

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Катар надеется, что ситуацию вокруг Украины удастся урегулировать максимально быстро, Доха поддерживает любые дипломатические усилия в этом контексте, заявил премьер-министр, глава МИД Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани.

"Надеемся, что текущий конфликт между Россией и Украиной будет разрешен максимально быстро, мирными средствами, в соответствии с принципами международного права и Устава ООН", - сказал он на переговорах с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.

Катар, отметил Аль Тани, поддерживает любые дипломатические усилия в этом направлении.

"И я рассчитываю обсудить эти вопросы завтра с министром иностранных дел (РФ Сергеем Лавровым - ИФ)", - добавил катарский премьер.

В четверг ожидаются встречи Аль Тани с президентом РФ Владимиром Путиным и главой МИД РФ Сергеем Лавровым. "Есть целый ряд вопросов, которые нам предстоит обсудить сообща", - сказал премьер Катара на переговорах с Мишустиным.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее сообщила, что Аль Тани и Сергей Лавров на переговорах "подробно обсудят ключевые вопросы дальнейшего развития многоплановых российско-катарских отношений, состоится обстоятельный обмен мнениями по актуальным аспектам международной и региональной повестки дня, включая рассмотрение ситуации в Афганистане, Сирии, Ливии, Судане и арабо-израильском урегулировании".

По ее словам, "отдельное внимание запланировано уделить перспективам долгосрочной и устойчивой стабилизации обстановки в зоне Персидского залива через формирование в данном регионе механизмов коллективного реагирования при участии всех заинтересованных государств на существующие вызовы и угрозы".