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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:13

Власти Косово разрешили въезд сербским грузовикам с товарами из-за рубежа

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Приштина сняла запрет на въезд из Сербии на территорию самопровозглашенного Косово грузовиков с сербскими номерами, которые перевозят иностранные грузы, запрет на провоз сербских товаров сохраняется, сообщил портал Kosovo Online.

"Приштина теперь разрешает въезд в Косово грузовиков с сербскими номерными знаками, перевозящими зарубежные грузы, но не товары, произведенные в Сербии", - пишет портал.

Запрет на въезд для сербских грузовиков независимо от происхождения перевозимых ими товаров Приштина ввела после того, как 14 июня представители спецслужб Сербии задержали в центральной части страны троих вооруженных косовских полицейских.

Этот инцидент, по выражению официального представителя главы дипломатии ЕС Петера Стано, еще больше "подлил масла в огонь напряженной ситуации".

В понедельник Стано сообщил, что Жозеп Боррель пригласил в Брюссель президента Сербии Александра Вучича и премьера Косово Альбина Курти для проведения "кризисного совещания".

Стано также сообщил, что конфликт Сербии и Косово будет обсуждаться 26 июня на заседании Совета ЕС по иностранным делам в Люксембурге.

Ситуация на севере Косово осложнилась в конце мая, когда косовский спецназ взял под контроль здания местных органов власти в общинах, населенных преимущественно сербами. Произошли столкновения с применением светошумовых гранат и слезоточивого газа. Местные жители сербы не хотели пускать на рабочие места косовских албанцев - руководителей местных администраций, избранных на состоявшихся в конце апреля муниципальных выборах, которые бойкотировали сербы.

В этих столкновениях на севере Косово травмы и ранения получили около 50 протестовавших сербов и порядка 30 солдат натовской миссии Сил для Косово (КФОР).

Жозеп Боррель Сербия Республика Косово
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