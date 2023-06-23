Боррель обсудил с Вучичем и Курти урегулирование в Косово на отдельных встречах

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что провел в четверг в Брюсселе отдельные встречи с приглашенными им президентом Сербии Александром Вучичем и косовским премьером Альбином Курти по урегулированию кризиса на севере Косово.

"Сегодня вместе со специальным представителем Европейского союза господином (Мирославом - ИФ) Лайчаком мы провели более четырех часов (на переговорах - ИФ) сначала с премьер-министром Курти, после - с президентом Вучичем на отдельных встречах (...), чтобы попытаться найти решение или, по крайней мере, путь вперед", - сказал Боррель в четверг вечером, выступив с заявлением для СМИ.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам отметил, что речь идет о кризисной ситуации, и выразил благодарность обоим лидерам за то, что они приехали и "попытались добиться деэскалации".

Боррель напомнил, что на севере Косово "были ранены военнослужащие сил KFOR, журналисты, сотрудники правоохранительных органов и обычные граждане", подчеркнув, что инциденты повторяются каждый день - "это неприемлемо и так больше продолжаться не может".

"Мы представили сторонам наши четкие ожидания. Для Косово - немедленно приостановить полицейские операции вблизи муниципальных зданий на севере, и чтобы четыре мэра (албанского происхождения -ИФ) временно выполняли свои обязанности в помещениях вне муниципальных зданий. Для Сербии - обеспечить уход протестующих из муниципальных зданий одновременно с уходом косовской полиции", - продолжил он.

По его словам, обоим лидерам было предложено объявить досрочные местные выборы как можно скорее во всех четырех муниципалитетах с безоговорочным участием косовских сербов.

"Вот суть проблемы и суть решения - досрочные выборы. Новые выборы как можно скорее при полном участии. И после того, как ситуация на местах успокоится, продолжить работу по нормализации посредством диалога при содействии Европейского союза", - пояснил Боррель.

Он указал на то, что всего несколько месяцев назад сторонами было достигнуто соглашение о пути к нормализации, и казалось, что они двигаются к достижению этой цели.

"Нам необходимо вернуться к выполнению этого соглашения, и это включает в себя начало без каких-либо дальнейших задержек или каких-либо предварительных условий переговоров по разработке устава ассоциации/сообщества муниципалитетов с сербским большинством на севере Косово", - считает высокий представитель ЕС.

"Сегодняшняя встреча была посвящена не тому, что (делать - ИФ), а тому, как и когда: как разрядить обстановку на местах, как разрядить ее вполне конкретными шагами, как организовать новые выборы, как вернуться к диалогу и реализации всех обязательств", - подчеркнул он.

"Чтобы попытаться двигаться вперед, я делаю конкретные предложения, основанные на упомянутых условиях Европейского союза. И в этом контексте мы согласились с необходимостью проведения новых выборов и подробно обсудили условия и шаги, как этого достичь. Их по-прежнему нет, но, по крайней мере, мы знаем, как действовать и какие существуют альтернативы и процедуры", - сказал Боррель.

Глава дипломатии ЕС также сообщил, что он и спецпредставитель Брюсселя будут в тесном контакте с обеими сторонами в ближайшие дни.

Боррель проинформирует о ситуации министров иностранных дел стран Евросоюза 26 июня в Люксембурге в ходе заседания Совета ЕС.