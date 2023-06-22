Спикер палаты представителей США советует не спешить с голосованием по импичменту Байдена

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Спикер палаты представителей США Кевин Маккарти призвал республиканцев выступить против голосования по резолюции по импичменту президента Джо Байдена, предложенной законодателем Лорен Боберт, сообщает NBC News со ссылкой на источники в Республиканской партии.

По словам одного из законодателей, Маккарти в ходе закрытого заседания республиканцев нижней палаты Конгресса настаивал на том, что не стоит спешить с голосованием по резолюции.

"Послание спикера состояло в том, что мы должны следовать установленному порядку и позволить комитетам выполнять свою работу", - сообщил второй источник.

Позднее сам спикер подтвердил журналистам, что он выступает против голосования по импичменту прямо сейчас. Он считает, что "преждевременное" проведение голосования "подрывает" усилия Республиканской партии по расследованию дела в отношении Байдена.

"Это очень серьезно. Вот почему я не хочу делать ничего, что могло бы навредить расследованию, которым мы сейчас занимаемся", - отметил Маккарти.

Боберт представила статьи об импичменте во вторник вечером в качестве "привилегированной" резолюции, что означает, что голосование по ней должно быть проведено в течение двух законодательных дней.

Резолюция обвиняет Байдена в злоупотреблении властью и неисполнении служебных обязанностей в связи с его действиями на американо-мексиканской границе.

Некоторые республиканцы предсказывали, что резолюция не наберет достаточное для ее принятия количество голосов Республиканской партии.

В свою очередь, член палаты представителей Марджори Тейлор Грин, которая внесла множество резолюций по импичменту против Байдена и должностных лиц его администрации, заявила Politico, что планирует добиться голосования и по ним.

Ранее телеканал Fox News со ссылкой на комитет палаты представителей США по надзору и подотчетности сообщал, что члены семьи президента США получили миллионы долларов от граждан и компаний иностранных государств и, возможно, пытались скрыть это.

Согласно документу, подготовленному этим комитетом, семья политика и их партнеры учредили более 20 компаний и получили свыше $10 млн из иностранных источников в период, когда Байден занимал пост вице-президента США.

Цель расследования комитета - выяснить, использовал ли Байден во время своего вице-президентства служебное положение для получения доходов из-за рубежа, и если да, то нарушил ли при этом закон.

В Белом доме раскритиковали расследование палаты представителей, назвав его "очередной политической уловкой".