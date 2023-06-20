Республиканцы раскритиковали заключенную сыном Байдена сделку со следствием

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Высокопоставленные представители республиканской партии выражают недовольство тем, что сын президента США Хантер Байден, вероятно, может избежать тюремного срока, признав вину в налоговых преступлениях, сообщают во вторник американские СМИ.

Спикер Палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти пообещал, что конгрессмены-республиканцы продолжат расследования в отношении семьи Байдена.

"Мы продолжаем наблюдать за двухуровневой системой в Америке. Если ты ведущий оппонент президента, Минюст буквально пытается посадить тебя в тюрьму. Но если ты сын президента, ты получаешь выгодную сделку со следствием", - заявил Маккарти журналистам.

По его словам, произошедшее только поможет расследованию, так как теперь Минюст будет обязан выдавать конгрессменам информацию и не сможет прикрываться тем, что следствие в отношении Хантера Байдена еще не завершено.

В свою очередь, бывший президент США Дональд Трамп заявил, что судебная система в США не работает так, как должна.

"Ого! Коррумпированный Минюст Байдена только что отменил сотни лет уголовной ответственности, выдав Хантеру Байдену обыкновенный "штраф". Наша судебная система не работает!" - написал он в своей социальной сети Truth Social.

Председатель комитета по надзору палаты представителей Джеймс Комер раскритиковал Минюст за то, что Хантер Байден отделается "легким наказанием". При этом политик также отметил, что вердикт никак не повлияет на расследование, сфокусированное на зарубежных деловых отношениях семьи Байденов.

Еще несколько высокопоставленных республиканцев прокомментировали ситуацию, назвав случившееся "двойными стандартами правосудия", "воплощением политизации Минюста Джо Байдена" и "полюбовной сделкой".

Ранее сообщалось, что Хантер Байден намерен признать свою вину в налоговых преступлениях в рамках сделки со следствием. Отмечалось, что если судья примет эту сделку, то, вероятно, 53-летний Хантер Байден избежит тюремного заключения. Также он заключил отдельную сделку со следствием, касающуюся обвинений по незаконному владению оружием.

В 2020 году американские СМИ сообщили, что назначенный еще экс-президентом США Дональдом Трампом прокурор Дэвид Вайс ведет расследование, связанное с налогами Хантера Байдена. Прокуроры изучают множество финансовых вопросов, в том числе вопрос о том, нарушал ли Хантер Байден и его предполагаемые сообщники налоговые законы и законы об отмывании денег во время деловых операций с зарубежными партнерами, главным образом – с Китаем. Байден-младший подозревается также в даче ложных показаний в связи с покупкой оружия.

Министерство юстиции США в рамках ведущегося расследования финансовой деятельности Хантера Байдена запрашивало информацию, касающуюся, в том числе, его работы в украинской компании Burisma в то время, когда Джо Байден был вице-президентом США при президенте Бараке Обаме.

Джо Байден при этом выразил уверенность в том, что его сын не делал ничего незаконного, и заявил, что расследование финансовой деятельности в отношении Хантера направлено в первую очередь против него самого.

Трамп неоднократно призывал выяснить, каким образом младший Байден получил высокую должность члена правления в Burisma. Кроме того, Трамп обвиняет Байдена-старшего в использовании своего служебного положения для помощи бизнесу сына.