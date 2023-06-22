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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:13

Международная организация гражданской авиации осудила ракетные пуски КНДР

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Международная организация гражданской авиации (ИКАО) единогласно приняла резолюцию, осуждающую ракетные пуски Пхеньяна, передает южнокорейское агентство "Ренхап" со ссылкой на МИД Республики Корея.

"Решение совета ИКАО свидетельствует о твердой приверженности международного сообщества тому, что оно не потерпит нарушения Северной Кореей международных норм, которое угрожает безопасности гражданской авиации", - подчеркнули в МИД.

В ИКАО, как отмечает "Ренхап", выразили обеспокоенность недавними пусками Пхеньяна, заявив, что они представляют "серьезный риск" для мировой гражданской авиации и "полностью игнорируют" соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН.

31 мая КНДР осуществила пуск ракеты-носителя с военным спутником-шпионом в южном направлении. Запуск прошел неудачно, ракета упала в Желтое море из-за неполадок в двигателе.

Пхеньян пообещал провести повторный запуск в ближайшем будущем.

КНДР
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