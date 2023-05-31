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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:28

КНДР запустила "космическую ракету-носитель"

Запуск не затронул Сеул, отменена тревога в Японии

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - КНДР осуществила пуск ракеты-носителя в южном направлении, сообщает агентство "Ренхап" со ссылкой на военных Южной Кореи.

"КНДР запустила в южном направлении ракету, которую она называет "космической ракетой-носителем"", - говорится в сообщении.

Объединенный комитет начальников штабов ВС Южной Кореи (JCS) заявил, что зафиксировал запуск из Тончан-ри в 6:29 утра (23:29 по мск).

По данным военных, ракета пролетела над Желтым морем. Запуск не затронул столицу Южной Кореи.

"Мы сообщаем, что предупреждение о тревоге, выданное столичным муниципалитетом Сеула в 6:41 утра (23:41 по мск), было ошибочным", - заявили в министерстве внутренних дел.

При этом южнокорейские военные заявили, что анализируют правильность траектории полета.

"Наши военные в тесном сотрудничестве с Соединенными Штатами поддерживают состояние полной готовности", - добавили военные.

Для обсуждения запуска администрация президента Южной Кореи Юн Сок Еля созвала совещание по вопросам безопасности.

"В ближайшее время состоится совещание для проверки ситуации с безопасностью", - говорится в сообщении администрации президента.

"Планируется принять решение о созыве заседания Совета национальной безопасности в зависимости от необходимости", - отметили в администрации.

Власти Японии через систему J-ALERT уведомили, что тревога снята.

"Упомянутая ракета не долетит до территории нашей страны. Призыв к укрытию отменяется", - говорится в сообщении телекомпании NHK.

По данным японской береговой охраны Японии, ракета могла уже упасть. Они призывают находящиеся в море суда обратить внимание на поступающую информацию.

Ранее Северная Корея уведомила Японию и Международную морскую организацию о своем плане запустить спутник в период с 31 мая по 11 июня.

КНДР ракета-носитель запуск
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