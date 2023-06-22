Салливан обсудит в Дании ситуацию на Украине с представителями стран "глобального юга"

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в ближайшие выходные намерен посетить Копенгаген, где проведет встречи с несколькими представителями стран "глобального юга" и обсудит с ними ситуацию на Украине. Об этом сообщает в четверг со ссылкой на осведомленных собеседников газета The Financial Times.

"Ожидается, что во встрече с Салливаном в частности примут участие Бразилия, Индия, ЮАР, однако список участников пока до конца не определен и может измениться до начала мероприятия", - пишет FT.

Один из собеседников газеты, знакомый с этими планами, отметил, что Вашингтон также пригласил на эту встречу представителей Китая и Турции.

"Салливана в этой поездке будет сопровождать замгоссекретаря США Виктория Нуланд. Во встрече также примет участие высокопоставленный представитель ЕС", - продолжает FT.

Издание отмечает, что "в Белом доме эту информацию пока не комментируют".