Москва хочет получить информацию о встрече по Украине в Копенгагене

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Россия попросила представителей развивающихся стран, присутствовавших на встрече по Украине в Копенгагене, рассказать о её содержании, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Они (представители стран Запада - ИФ) повторяют каждый раз, когда эта тема всплывает, что есть только одна основа для переговоров - это "формула Зеленского", десять пунктов. Последнее время пытаются всячески заманить ведущие развивающиеся страны, страны глобального Юга, к поддержке этой формулы. Вот состоялась встреча в Копенгагене, которая прошла скрытно, но информация о которой просочилась", - сказал Лавров в интервью программе "Большая игра" на Первом канале.

"Мы сейчас наших коллег, которые там были представлены, попросили рассказать, что там хотел Запад сделать вместе с украинцами, пригласив туда ведущие страны мирового большинства", - добавил он.

Министр также сообщил, что "в Копенгаген зазвали несколько "стран третьего мира" и пытались их "обрабатывать" в поддержку "формулы Зеленского".

"Я слышал, что такие уже нечистоплотные приемы там имели место быть, когда в ответ на трезвые возражения по поводу реалистичности "плана Зеленского", который означает капитуляцию, им говорят - а вы не поддерживайте весь план, там же есть у нас ещё, скажем, пункты, которые касаются продовольственной безопасности в мире, энергетической безопасности, ядерной безопасности. Вот, давайте вы, страны Азии, Африки, Латинской Америки, каждый по одному пунктику разберите", - заявил глава МИД РФ.

По его словам, "это иезуитский и абсолютно нечистоплотный подход".

Отвечая на вопрос о том, "есть ли шансы на более гибкую позицию России" в контексте урегулирования ситуации на Украине, Лавров заявил: "Смотря какую гибкость они имеют в виду - если относительно темы капитуляции, как условия заключения мира "по Зеленскому", то тут о какой-то гибкости говорить не приходится".

При этом министр отметил, что "если они (США и Запад - ИФ) что-то еще имеют в виду, если они - как сейчас комментарии звучали в Германии, во Франции - какие-то надежды связывают с различными миротворческими миссиями (...), то на этот счет мы многократно сказали, что мы никогда не отказывались от переговоров, это сказал президент (РФ) еще год назад".

"Но те, кто отказывается от переговоров, а это весь Запад и Украина, должны понимать, что чем дольше они тянут с мирным урегулированием, тем тяжелее будет договариваться. И мы всегда подчеркивали до последнего времени, никогда не меняли свою позицию, что мы готовы рассмотреть любые предложения, которые носят серьезный характер", - заявил Лавров, отметив, что в Москве таких предложений пока не видели.

"Не было серьезных предложений вообще ни от кого, я имею в виду Запад", - подчеркнул глава МИД РФ.

Телеканал ARD ранее сообщил, что 24 июня в Копенгагене секретно прошла встреча по Украине при участии дипломатов стран Запада, а также Бразилии, Индии, Китая и ЮАР. По информации телеканала, в июле могут пройти переговоры по урегулированию конфликта на Украине, однако состав участников и место проведения таких переговоров не уточняется.