Член совета директоров Nvidia Стивенс продал акции компании на $51 млн

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Член совета директоров американской Nvidia Марк Стивенс продал акции компании на $51 млн, воспользовавшись существенным повышением их стоимости за последнее время, чтобы зафиксировать прибыль.

Бумаги американского производителя графических процессоров подорожали почти в три раза с начала 2023 года на ожиданиях существенного увеличения спроса на его продукцию со стороны поставщиков ИИ-решений. Капитализация компании превысила отметку в $1 трлн.

Стивенс, входящий в совет директоров Nvidia с 2008 года, продал 118,602 тыс. акций компании по цене от $429,9 до $434,2 в период с прошлой пятницы по вторник, говорится в сообщении Nvidia.

Он по-прежнему сохраняет за собой более 4 млн акций компании.

На прошлой неделе еще два члена совета директоров Nvidia – Тенч Кокс и Харви Джонс – продали ее акции. Кокс реализовал бумаги на $21 млн, Джонс - на $48 млн.

Стоимость акций Nvidia опустилась на 1% в ходе предварительных торгов в четверг.