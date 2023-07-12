Arm планирует привлечь Nvidia в качестве якорного инвестора в планируемом IPO

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Британский разработчик чипов Arm, планирующий проведение IPO в Нью-Йорке в этом году, ведет переговоры с американской Nvidia Corp., которую рассчитывает привлечь в качестве якорного инвестора, пишет Financial Times.

По словам источников газеты, Arm хочет видеть не только Nvidia, но и других своих партнеров, включая Intel, среди инвесторов в рамках IPO.

Размещение акций Arm может состояться уже в сентябре.

Один из источников сообщил FT, что Nvidia хотела бы инвестировать в Arm из расчета ее стоимости в $35-40 млрд, тогда как Arm надеется на оценку ближе к $80 млрд.

Nvidia планировала купить Arm полностью, но была вынуждена отказаться от сделки в прошлом году из-за регулятивных препятствий. В 2020 году, когда Nvidia сделала SoftBank Group предложение о покупке Arm, она оценила британскую компанию в $40 млрд.

SoftBank Group владеет Arm с 2016 года, когда она приобрела ее за $32 млрд.

Как отмечают источники FT, основатель SoftBank Масаёси Сон лично вовлечен в процесс поиска якорных инвесторов для IPO Arm.

Привлечение якорных инвесторов является популярной тактикой в периоды низкой активности на рынке IPO, поскольку стимулирует спрос со стороны других потенциальных участников.

Arm и Nvidia общались с американскими регуляторами, чтобы понять, не вызовет ли у них вопросы покупка американской компанией небольшой миноритарной доли в Arm стоимостью в несколько сотен миллионов долларов, отмечает FT.

IPO Arm станет крупнейшим в США с момента публичного размещения в 2021 году акций производителя электромобилей Rivian, получившего оценку в $70 млрд.