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Фармкомпании США оспаривают в суде схему согласования цен на препараты для Medicare

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Американская отраслевая группа Pharmaceutical Research and Manufacturers of America, представляющая фармацевтические компании, подала иск к властям США, чтобы добиться запрета схемы, позволяющей правительству страны торговаться с фармкомпаниями относительно цен закупки ряда рецептурных препаратов.

Схема является частью закона Inflation Reduction Act (IRA), принятого в США в прошлом году, и касается приобретения лекарств для программы Medicare – крупнейшего покупателя медицинских товаров и услуг в США.

В иске, направленном отраслевой группой в окружной суд Техаса, отмечается, что в принятой властями схеме речь идет не о переговорах, а о "распоряжении государства, замаскированном под переговоры". Фармкомпании считают программу антиконституционной.

Merck & Co. стала первой компанией, попытавшейся оспорить государственную программу в суде. В начале этого месяца она подала иск к властям США, в котором заявила, что принятая схема нарушает сразу две поправки к Конституции страны и "равносильна вымогательству". Она позволяет государству в одностороннем порядке навязывать предпочтительную цену закупки, а процесс обсуждения является "фикцией", считают в Merck.

"Единственной целью введенной схемы является получение рецептурных препаратов для программы Medicare без уплаты справедливой цены", - говорится в иске Merck.

Вслед за Merck аналогичный иск подала Bristol Myers Squibb.

Согласно прогнозу Kaiser Family Foundation, принятая властями США схема позволит государству сэкономить порядка $100 млрд к 2031 году. Фармкомпании, однако, предупреждают, что такое решение сократит их прибыли и затормозит исследования для создания новых препаратов.

Министерство здравоохранения и социальных служб США должно опубликовать список первых 10 препаратов, цены на которые будут обсуждаться, к сентябрю. Сама схема должна начать действовать в 2026 году.

США Merck Bristol Myers Squibb
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