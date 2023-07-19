J&J оспорит в суде право властей США определять цены на закупку препаратов для Medicare

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Johnson & Johnson (J&J) подала в суд иск к властям США, чтобы оспорить схему, позволяющую администрации торговаться с фармацевтическими компаниями относительно цен закупки ряда рецептурных препаратов. Об этом сообщила пресс-служба J&J.

Оспариваемая схема введена законом Inflation Reduction Act (IRA), принятым в 2022 году, и касается приобретения лекарств для программы Medicare - крупнейшего покупателя медицинских товаров и услуг в США.

В J&J считают, что установленная схема может потребовать от компании продавать свои инновационные, защищенные патентами препараты по ценам существенно ниже рыночных.

"Это нарушит цикл инноваций в фармацевтической отрасли, обеспечивающий пациентам доступ к новейшим препаратам", - считают в J&J.

J&J и ее фармподразделение Janssen инвестировали порядка $65,7 млрд с 2016 года в исследования и разработки.

Merck & Co. стала первой компанией, попытавшейся оспорить государственную программу в суде. В начале июня она подала иск к правительству США, в котором заявила, что принятая схема нарушает сразу две поправки к конституции страны и "равносильна вымогательству". Она позволяет государству в одностороннем порядке навязывать предпочтительную цену закупки, а процесс обсуждения является "фикцией", считают в Merck.

Вслед за Merck аналогичный иск подала Bristol Myers Squibb, а чуть позже - отраслевая группа Pharmaceutical Research and Manufacturers of America, представляющая фармацевтические компании в США.

Министерство здравоохранения и социальных служб США должно опубликовать список первых 10 препаратов, цены на которые будут обсуждаться, к сентябрю. Сама схема должна начать действовать в 2026 году.