Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:35

J&J оспорит в суде право властей США определять цены на закупку препаратов для Medicare

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Johnson & Johnson (J&J) подала в суд иск к властям США, чтобы оспорить схему, позволяющую администрации торговаться с фармацевтическими компаниями относительно цен закупки ряда рецептурных препаратов. Об этом сообщила пресс-служба J&J.

Оспариваемая схема введена законом Inflation Reduction Act (IRA), принятым в 2022 году, и касается приобретения лекарств для программы Medicare - крупнейшего покупателя медицинских товаров и услуг в США.

В J&J считают, что установленная схема может потребовать от компании продавать свои инновационные, защищенные патентами препараты по ценам существенно ниже рыночных.

"Это нарушит цикл инноваций в фармацевтической отрасли, обеспечивающий пациентам доступ к новейшим препаратам", - считают в J&J.

J&J и ее фармподразделение Janssen инвестировали порядка $65,7 млрд с 2016 года в исследования и разработки.

Merck & Co. стала первой компанией, попытавшейся оспорить государственную программу в суде. В начале июня она подала иск к правительству США, в котором заявила, что принятая схема нарушает сразу две поправки к конституции страны и "равносильна вымогательству". Она позволяет государству в одностороннем порядке навязывать предпочтительную цену закупки, а процесс обсуждения является "фикцией", считают в Merck.

Вслед за Merck аналогичный иск подала Bristol Myers Squibb, а чуть позже - отраслевая группа Pharmaceutical Research and Manufacturers of America, представляющая фармацевтические компании в США.

Министерство здравоохранения и социальных служб США должно опубликовать список первых 10 препаратов, цены на которые будут обсуждаться, к сентябрю. Сама схема должна начать действовать в 2026 году.

Janssen США Merck Bristol-Myers Squibb J&J Medicare
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

США все еще не получили данных от Пхеньяна о задержанном американце

Что случилось этой ночью: среда, 19 июля

Президенты США и Израиля обсудили Иран, РФ и ситуацию на Западном берегу Иордана

Президенты США и Израиля обсудили Иран, РФ и ситуацию на Западном берегу Иордана

Два военнослужащих Сирии ранены в результате авиаударов Израиля по объектам в Дамаске

МЧС РФ направило в Турцию два самолета для тушения лесных пожаров

МЧС РФ направило в Турцию два самолета для тушения лесных пожаров

В охваченных жарой Франции и Италии побиты температурные рекорды

В охваченных жарой Франции и Италии побиты температурные рекорды

Крупнейший в мире айсберг дрейфует вдоль Антарктиды со скоростью 150 км в месяц

Всемирная метеорологическая организация прогнозирует 40-градусную жару во многих частях мира

Всемирная метеорологическая организация прогнозирует 40-градусную жару во многих частях мира

Объем денежных переводов в Грузию в I полугодии вырос на треть

Объем денежных переводов в Грузию в I полугодии вырос на треть

Глава МВФ потребовала от стран G20 продолжить борьбу с инфляцией

Глава МВФ потребовала от стран G20 продолжить борьбу с инфляцией
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });