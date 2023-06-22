Украине, Молдавии и Грузии рекомендовали еще работать над критериями для вступления в ЕС

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - На неформальном Совете ЕС по общим вопросам в Стокгольме Еврокомиссия (ЕК) сделала промежуточное "устное сообщение" о состоянии выполнения Украиной, Молдавией и Грузией установленных для них критериев для вступления в Евросоюз.

"И, конечно, мы должны работать над этим, не покладая рук, даже осознавая, что расширение не произойдет немедленно. Все реформы - внутренние реформы и реформы, необходимые для вступления в ЕС, должны проводиться вместе", - заявил на пресс-конференции после министерской встречи заместитель председателя ЕК Марош Шефчович.

Член ЕК по политике соседства и расширению Евросоюза Оливер Варгейи изложил журналистам промежуточный, "устный" итог анализа Еврокомиссии о работе Украины, Молдавии и Грузии в рамках процесса подготовки к вступлению в ЕС. Подробный письменный доклад, отметил еврокомиссар, ЕК выпустит в октябре с информацией по всем странам-кандидатам, включая шесть государств Западных Балкан.

Варгейи напомнил, что все три страны получили год назад от Европейского совета заверения ЕС в их европейской перспективе, а Украина и Молдавия удостоились статуса государств-кандидатов на вступление в Евросоюз. Грузии кандидатский статус был обещан после выполнения ряда условий.

Член ЕК объяснил, что для оценки усилий стран-кандидатов по выполнению предписанных Евросоюзом критериев существует пятиступенная шкала от отсутствия прогресса до полного выполнения условий.

Для Украины Евросоветом на основе предложения Еврокомиссии были определены семь приоритетов. Украине удалось на сегодняшний день выполнить два из них. Это реформа судебных органов и законодательство по СМИ, отвечающее требованиям ЕС.

По другим критериям отмечен прогресс в правильном направлении, но еще предстоит работа, в частности, по таким вопросам, как защита меньшинств, борьба против коррупции, отмывания денег и влияния олигархов.

Молдавии были указаны девять приоритетов. Она выполнила три из этих критериев. Речь о роли гражданского общества, защите прав наиболее уязвимых групп, борьбе против насилия в отношении женщин и гарантиях их равноправия. "По другим показателям Молдавия достигла прогресса, но еще не добралась до итогового результата", - отметил Варгейи.

Грузия выполнила три условия из 12, сообщил член ЕК. Это равноправие женщин и мужчин и борьба против насилия в отношении женщин, выполнение решений Европейского суда по правам человека и избрание независимого народного защитника.

"В рамках процесса расширения необходимо, чтобы все условия с малейшими деталями были выполнены. (...) Но я, видя, как совершенствуются эти страны, верю, что цель будет достигнута", - резюмировал еврокомиссар по расширению ЕС.