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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:44

Президенты Бразилии и ЮАР обсудили в Париже темы БРИКС и Украину

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в четверг провел переговоры с лидером ЮАР Сирилом Рамафосой в Париже, в ходе которых стороны обсудили тему взаимодействия в рамках БРИКС и другие международные вопросы, передает "Глобу".

"По информации бразильской стороны, в ходе встречи с Рамафосой обсуждались темы БРИКС, в которую помимо ЮАР и Бразилии входят Китай, Индия и Россия. Лидеры обсудили поездку Рамафосы в Киев и в Санкт-Петербург, его встречи с президентом России Владимиром Путиным и украинским президентом Владимиром Зеленским", - передает портал.

Также Лула да Силва провел в Париже встречу с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем и премьером Гаити Ариэлем Анри. Лидеры этих стран прибыли во Францию на саммит нового глобального финансового пакта, отмечает портал. Этот саммит созван Францией с целью обсуждения международной финансовой системы и темы сокращения неравенства. Ожидается, что в нем также примут участие канцлер ФРГ Олаф Шольц, генсек ООН Антониу Гутерриш, председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен, представители Всемирного банка, ОЭСР, МВФ.

Лула да Силва прилетел в Париж в четверг из Рима, где встречался с итальянским руководством. Во Франции у него также запланирован ужин с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, а затем 23 июня переговоры с ним. Кроме того, по приглашению фронтмена группы Coldplay Криса Мартина президент Бразилии выступит с речью на музыкальном фестивале.

Президент Бразилии впервые прибыл во Францию с официальным визитом за последние семь лет.

БРИКС ЮАР Бразилия
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