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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:13

В МИД РФ заявили, что Макрон неуместен в качестве гостя на саммите БРИКС

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Москва считает президента Франции Эммануэля Макрона неуместным гостем на саммите БРИКС в ЮАР, эта позиция передана принимающей стороне, заявил в четверг замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Понятно, что лидер государства, которое проводит настолько враждебную и неприемлемую для нас политику, настолько акцентировано и убежденно рассуждает о том, что Россию нужно активно изолировать в международном плане, разделяет линию общенатовскую на нанесение нам так называемого стратегического поражения, такой лидер неуместен в качестве гостя на БРИКС", - сказал он журналистам в Сочи.

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"Мы не скрываем данный наш подход, сказали о нем коллегам из ЮАР, и рассчитываем, что наша точка зрения в полной мере будет принята во внимание", - подчеркнул замминистра.

Рябков отметил, что это "дело принимающей стороны определять круг приглашенных".

"Принимающая сторона принимает решение о том, кого принимать, в каком формате. Но не менее существенно, что приглашению должны предшествовать консультации в кругу всех участников БРИКС", - сказал замминистра.

Он добавил, что "уже какое-то время идет обсуждение критериев расширения БРИКС, и кандидаты на вступление в объединение должны в обязательном порядке придерживаться политики, исключающей применения односторонних санкций против кого бы то ни было из действующих участников объединения".

"Ясно, что этому критерию, пусть он даже и не согласован в полном объеме, Франция никоим образом не соответствует, они проводят полностью противоположную линию", - подчеркнул Рябков.

Ранее издание L'Opinion со ссылкой на источники сообщило, что Макрон узнавал у президента ЮАР Сирила Рамафосы, есть ли возможность принять участие в саммите БРИКС.

БРИКС МИД РФ Сергей Рябков Франция ЮАР Эммануэль Макрон
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