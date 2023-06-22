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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:44

Премьер Индии заявил о готовности помочь любым усилиям для решения конфликта на Украине

Премьер Индии заявил о готовности помочь любым усилиям для решения конфликта на Украине
Фото: Win McNamee/Getty Images

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Премьер-министр Индии Нарендра Моди после переговоров с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне в четверг заявил, что готов способствовать любым усилиям, направленным на дипломатическое решение конфликта на Украине.

"Индия с самого начала событий на Украине отмечала важность решения конфликта путем диалога и дипломатии", - сказал Моди на пресс-конференции в Белом доме.

"Индия полностью готова способствовать любым возможным образом восстановлению мира", - отметил он.

Байден заявил, что обсудил в Вашингтоне с Моди гуманитарные последствия событий на Украине и тему четырехстороннего диалога по безопасности (QUAD), куда также входят Австралия и Япония.

"Сегодня мы обсуждали наши общие усилия по смягчению гуманитарной катастрофы, вызванной украинским конфликтом", - сказал Байден на пресс-конференции по итогам встречи с Моди.

"Мы обсудили нашу работу в рамках QUAD, где Индия и США вместе с Австралией и Японией могут гарантировать, что Индо-Тихоокеанский регион остается свободным, безопасным и процветающим", - добавил он.

Также стороны, по словам Байдена, обсудили общие темы экономики и торговли, международные обмены, дипломатические вопросы.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыл в Нью-Йорк во вторник, а затем отправился в Вашингтон на переговоры с президентом США Джо Байденом. В ходе поездки он также посетил американскую авиабазу Эндрюс. По завершении визита в США Моди отправится в Египет.

Джо Байден Индия Нарендра Моди США Украина
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