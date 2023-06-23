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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:44

Байден и Моди увидели серьезное влияние украинского конфликта на мировую экономику

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден и премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе переговоров в Вашингтоне отметили, что события на Украине оказывают все большее воздействие на глобальную экономическую систему, говорится в совместном заявлении лидеров.

"Президент Байден и премьер-министр Моди подчеркнули серьезное и растущее влияние конфликта на Украине для глобальной экономической системы, включая продовольственную, топливную и энергетическую безопасность, а также наиболее важные цепочки поставок", - говорится в совместном заявлении по итогам встречи.

Отмечается, что Вашингтон и Дели "обязуются продолжать оказывать гуманитарную помощь народу Украины".

Моди прибыл в Нью-Йорк во вторник, а затем отправился в Вашингтон на переговоры с Байденом. В ходе поездки он также посетил американскую авиабазу Эндрюс. По завершении визита в США Моди отправится в Египет.

Джо Байден Нарендра Моди США Индия
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