Вучич обсуждает ситуацию в Косово с высшим военным руководством Сербии

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Президент Сербии Александр Вучич ведет интенсивные переговоры с высшим военным руководством страны, сообщает в субботу сербская газета "Новости" со ссылкой на директора канцелярии по Косово и Метохии при сербском правительстве Петра Петковича.

"Идут интенсивные переговоры и встречи с нашим военным руководством. Мы будем бороться, чтобы сохранить мир. В течение 24 часов президент Вучич обратится к общественности и сообщит больше информации", - цитирует издание слова Петковича.

Накануне власти Сербии вновь пригрозили Косово военными мерами в случае, если Силы НАТО для Косово (КФОР) не смогут защитить этнических сербов от действий местных властей.

"Я проинформировал командира КФОР, что мы требуем срочных мер по защите сербского народа. Это наша просьба к КФОР и международным организациям", - заявил начальник генштаба вооруженных сил Сербии генерал Милан Мойсилович.

По его словам, косовские сербы больше не могут "мириться с террором", который им приносят косовские власти.

В связи с этим генерал сказал, что армия Сербии готова выполнить задачу в Косово в соответствии с сербской конституцией и приказами президента Александра Вучича.