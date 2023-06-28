Полиция Косово трижды останавливала машину, в которой в край прибыл сын президента Сербии

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Косовская полиция три раза останавливала автомобиль, в котором находился сын президента Сербии Данило Вучич, который в среду приехал в Косово на мероприятия, приуроченные к Видовдану, когда сербы вспоминают битву на Косовом поле 1389 года.

"Три раза они останавливали автомобиль, проводили обыск, оказывали давление. Я оценил "мужество" Курти (глава косовского правительства Альбин Курти), но Данило оказался мужественнее. Он прошел по центру Приштины в майке с надписью "Сдаться - это не вариант", после чего отправился в монастырь в Грачанице на литургию", - цитируют сербские СМИ слова президента Сербии Александра Вучича.

Ситуация на севере Косово осложнилась в конце мая, когда косовский спецназ взял под контроль здания местных органов власти в общинах, населенных преимущественно сербами. Произошли столкновения с применением светошумовых гранат и слезоточивого газа. Местные жители сербы не хотели пускать на рабочие места косовских албанцев - руководителей местных администраций, избранных на состоявшихся в конце апреля муниципальных выборах, которые бойкотировали сербы.

В этих столкновениях на севере Косово травмы и ранения получили около 50 протестовавших сербов и порядка 30 солдат натовской миссии Сил для Косово (КФОР).