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Представители общественного движения потребовали отставки президента Грузии

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Общественное движение "Грузия прежде всего" проводит акцию у президентской резиденции с требованием отставки с должности президента Саломе Зурабишвили после ее решения о помиловании гендиректора оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Ники Гварамия.

"Зурабишвили потеряла доверие народа и не является легитимным президентом, так как выполняет требования своих западных патронов. Зурабишвили должна сложить полномочия президента и перейти в ряды деструктивной оппозиции, интересам которой она служит", - заявил журналистам один из лидеров движения Вато Шакарашвили.

Акция проходит без эксцессов под присмотром полицейских.

В четверг Зурабишвили сообщила на брифинге, что приняла решение о помиловании Гварамия после того как Верховный суд Грузии отказал в пересмотре его дела.

Гварамия при правлении экс-президента Михаила Саакашвили занимал в его правительстве должности министра юстиции и заместителя генпрокурора. Он считался одним из влиятельных лиц в окружении Саакашвили. После смены власти в Грузии в 2012 году Гварамия до 2019 года возглавлял оппозиционный телеканал "Рустави 2". После смены владельца "Рустави 2" Гварамия создал новый оппозиционный телеканал "Мтавари архи", в эфире которого оппозиционеры выступали против действующих властей и призывали к их свержению. Прокуратура в 2020 году обвинила Гварамия в злоупотреблении служебными полномочиями и растрате средств "Рустави 2" в особо крупных размерах. Суд в мае 2022 года приговорил Гварамия к трем с половиной годам тюремного наказания.

Грузия Саломе Зурабишвили
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