Представители общественного движения потребовали отставки президента Грузии

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Общественное движение "Грузия прежде всего" проводит акцию у президентской резиденции с требованием отставки с должности президента Саломе Зурабишвили после ее решения о помиловании гендиректора оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Ники Гварамия.

"Зурабишвили потеряла доверие народа и не является легитимным президентом, так как выполняет требования своих западных патронов. Зурабишвили должна сложить полномочия президента и перейти в ряды деструктивной оппозиции, интересам которой она служит", - заявил журналистам один из лидеров движения Вато Шакарашвили.

Акция проходит без эксцессов под присмотром полицейских.

В четверг Зурабишвили сообщила на брифинге, что приняла решение о помиловании Гварамия после того как Верховный суд Грузии отказал в пересмотре его дела.