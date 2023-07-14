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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:23

Польского врача обвинили в попытке вынести из клиники в ботинке биообразец Саакашвили

Польского врача обвинили в попытке вынести из клиники в ботинке биообразец Саакашвили
Михаил Саакашвили во время судебного заседания в Тбилиси. 2021 год.
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Один из польских врачей, осматривавших 12 июля в клинике "Вивамед" в Тбилиси бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, был задержан на выходе при попытке незаконно вынести биообразец пациента, сообщил на брифинге министр юстиции Грузии Рати Брегадзе.

"Мы призываем всех воздержаться от провокационных и противозаконных действий. Исходя из того, что польское посольство было вовлечено в процесс прибытия польских врачей в Грузию и было их рекомендатором, обращаемся с просьбой к министру иностранных дел Грузии выслушать позицию посольства в связи с данным инцидентом", - сказал Брегадзе.

По его сведениям, польский врач пытался вынести образец, завернутый в салфетку, в надетом ботинке.

Польские врачи 12 июля в течение семи часов осматривали в палате Саакашвили и вышли из клиники без каких-либо комментариев. Они уже покинули Грузию.

Саакашвили был задержан 1 октября 2021 года в Тбилиси. Он тайно прибыл в Грузию, где ему грозило уголовное преследование. Сначала его поместили в тюрьму в Рустави. После голодовки его состояние ухудшилось, и из тюрьмы его перевели сначала в тюремную больницу в Тбилиси, затем в военный госпиталь в Гори. С 12 мая 2022 года Саакашвили перевели на лечение в клинику "Вивамед", где он находится до сих пор.

В Грузии Саакашвили является фигурантом нескольким уголовных дел. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения - сфальсифицированными.

Рати Брегадзе Грузия Вивамед Михаил Саакашвили Польша
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