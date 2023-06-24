Иран поддержал действия российского руководства по обеспечению порядка

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел, по инициативе иранской стороны, телефонный разговор с иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахияном, сообщает сайт российского МИДа.

"С иранской стороны выражена поддержка действиям российского руководства по обеспечению конституционного порядка", - говорится в сообщении.

Стороны также обсудили актуальные вопросы российско-иранской повестки дня.

"Главы внешнеполитических ведомств констатировали высокую динамику двустороннего политического диалога, а также делегационного обмена по линии правительств, деловых кругов и между регионами. Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее наращивание всего комплекса многоплановых связей", - отмечается в сообщении МИДа.

Министры в разговоре затронули региональные и международные темы, представляющие взаимный интерес.